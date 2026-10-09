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Afrique du Sud : l'ex-président Jacob Zuma est hospitalisé

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma avec son équipe d'avocats lors d'une suspension d'audience à la Haute Cour de Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, 31 jan 2022   -  
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By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est actuellement hospitalisé.

L'actuel chef d'état Cyril Ramaphosa a déclaré vendredi que ce dernier suit un traitement médical. « Le président Jacob Zuma n’était pas en bonne santé et il est désormais pris en charge par des médecins », a déclaré Ramaphosa aux journalistes dans des propos relayés par la chaîne nationale SABC. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu’il se remettra rapidement, qu’il reprendra des forces et qu’il continuera à servir le peuple sud-africain de quelque manière que ce soit. »

Plusieurs médias locaux ont rapporté que Zuma avait été transporté mercredi en ambulance vers une clinique médicale de la ville de Pietermaritzburg, dans l’est du pays.

Jacob Zuma, chef du parti MK, devrait jouer un rôle de premier plan dans les préparatifs du lancement du programme électoral à Mbombela.

Si ses responsables du parti indiquent qu'il subit un bilan de santé de routine et qu'il est de bonne humeur, on ignore toutefois encore s’il participera aux prochains événements de campagne, notamment à un rassemblement prévu dans la région de Mtooba le 18 octobre.

Zuma est une figure de proue des événements organisés par le parti MK, et sa participation aux campagnes attire l’attention à l’approche des élections locales.

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