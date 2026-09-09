Un incendie ravage 8 700 hectares sur le mont Kenya

Un feu de forêt a ravagé environ 8 700 hectares de végétation sur le mont Kenya depuis que l'incendie a été signalé pour la première fois le 1er septembre, a déclaré le Mount Kenya Trust, une association de protection de l'environnement.

Les autorités n’ont pas encore annoncé la cause de l’incendie, mais des équipes du Mount Kenya Trust, du Service forestier du Kenya, du Service de la faune sauvage du Kenya, des Forces de défense du Kenya, de la Lewa Wildlife Conservancy et de Rhino Ark, aidées par des membres de la communauté et bénéficiant du soutien aérien de Tropic Air, ont poursuivi mardi leurs efforts pour maîtriser les flammes restantes.

Cet incendie suscite des inquiétudes quant aux dommages potentiels causés à la faune, aux sources d’eau et aux habitats fragiles de haute altitude de la montagne.

Le parc national du Mont-Kenya et la forêt naturelle environnante font partie d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO qui englobe des forêts, des zones humides et des écosystèmes alpins.

Les rivières prenant leur source sur la montagne alimentent en eau les communautés, les exploitations agricoles et la faune sauvage dans certaines régions du centre et de l’est du Kenya.

L’écosystème plus large du mont Kenya abrite également des espèces menacées, notamment le bongo de montagne, en danger critique d’extinction.

Le mont Kenya culmine à 5 199 mètres, ce qui en fait la plus haute montagne du Kenya et la deuxième plus haute d’Afrique après le mont Kilimandjaro, en Tanzanie voisine, qui s’élève à 5 895 mètres.

Le mont Kenya est nettement moins élevé que l’Everest, la plus haute montagne du monde avec ses 8 849 mètres, mais son écosystème alpin équatorial, ses glaciers et sa diversité biologique lui confèrent une importance environnementale mondiale.