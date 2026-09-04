La COP17 en Mongolie s'achève avec 1,3 milliard de dollars d'engagement d'investissement vert

Jusqu'à 40 % des terres de la planète se transforment en désert, et 3,2 milliards de personnes en subissent déjà les conséquences. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est réunie pour une autre conférence de la COP dans la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. La Mongolie elle-même est gravement touchée par la désertification, puisque 77 % de son territoire est concerné et que le désert de Gobi s'étend. Dès le début, les organisateurs ont appelé les délégations des 197 signataires de la Convention à aller au-delà des déclarations et à trouver des solutions tangibles pour que les programmes rendent les terres plus vertes.

De grandes institutions financières comme le Groupe de la Banque mondiale, les banques de développement d'Asie, d'Afrique, etc., ont été invitées et ont tenu des négociations avec les gouvernements. Finalement, une enveloppe de 1,3 milliard de dollars a été annoncée pour financer 23 projets répartis sur les cinq continents. Parmi les autres développements majeurs de la conférence, on peut citer la première réunion des maires de nombreuses villes qui ont demandé à participer à la mise en œuvre des solutions et à la création de la première plateforme mondiale de financement catalytique dédiée à la résilience à la sécheresse, visant à mobiliser jusqu'à 400 millions de dollars pour aider les pays à passer d’une approche réactive à une préparation proactive.