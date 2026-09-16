Saisir, percer, travailler : à Tokyo, les robots entrent dans le monde réel

Une nouvelle étape pour l’intelligence artificielle, qui cherche désormais à sortir des écrans pour comprendre son environnement et agir directement sur le monde qui l’entoure. Une machine développée par THK en fait la démonstration. Pilotée à distance par un seul opérateur, elle manipule bouteilles, sacs et cartons grâce à ses bras articulés et ses pinces. Elle peut également enfoncer un clou dans du bois, avec la précision nécessaire pour accomplir des tâches plus complexes. Nachi, HatsuMuv et ugo présentent eux aussi leurs prototypes. Ugo dévoile son semi-humanoïde ugo Nova, capable de réaliser une opération de perçage sous contrôle à distance. Doté de deux bras à sept axes et d’articulations supplémentaires au niveau de la tête et de la taille, le robot est conçu pour évoluer dans des environnements pensés pour les humains. Il peut également recueillir des données dans le monde réel afin de contribuer à l’entraînement de futurs modèles d’IA physique. Mais la technologie est encore loin d’être totalement autonome. Derrière ces démonstrations, les opérateurs humains restent indispensables. Les développeurs cherchent désormais à réduire cette dépendance, alors que le Japon accélère ses investissements dans les robots capables de percevoir leur environnement et d’agir dans le monde physique.