Arrêt sur images du 31 août 2026 : au Lesotho, de plus en plus d'hommes sages-femmes

Arrêt sur images du 31 août 2026 : au Lesotho, un groupe restreint mais croissant d’hommes remet en question les rôles traditionnels liés au genre en devenant sage-femme.

Le taux de mortalité maternelle dans ce pays d'Afrique australe reste bien supérieur à la moyenne mondiale et ces quelques sages-femmes masculins contribuent à réduire la mortalité périnatale en renforçant l'offre de soins médicaux. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les hommes représentent moins de 1 % de l’ensemble des sages-femmes dans le monde.