Arrêt sur images du 27 août 2026 : inondations au Népal, des centaines de morts

Arrêt sur images du 27 août 2026 : au moins 360 personnes sont mortes et plus de 1 400 restent portées disparues jeudi après-midi, au lendemain d'inondations massives le long de la frontière entre le Népal et le Tibet.

Des habitations ont été englouties et des véhicules emportés par le déferlement d'eau et de boue qui s'est abattu mercredi matin sur les villages et les villes situés sur le cours de deux rivières, la Bhote Koshi et la Trishuli. Les opérations de secours se poursuivent, alors que les autorités craignent de nouvelles inondations.