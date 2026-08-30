Lesotho : un nombre croissant d'hommes se forment au métier de sage-femme

Au Lesotho, un groupe restreint mais croissant d’hommes remet avec succès en question les rôles traditionnels liés au genre en devenant sage-femme. Ce métier a traditionnellement été considéré comme un travail de femme dans le pays.

Au centre de santé de Mpharane, Ntlhane Sehloho est l’un des quelque 300 hommes sages-femmes, ou maïeuticiens, du Lesotho et exerce ce métier depuis deux décennies.

"En fait, quand j’étais enfant, notre village était très éloigné du centre de santé, donc la plupart des femmes enceintes, dont certaines accouchaient à la maison, et c’était vraiment le chaos. Nous étions encore jeunes, nous n’étions pas censés voir ça : certaines mouraient, etc. Je me suis donc demandé pourquoi ces femmes accouchaient chez elles. Je ne comprenais pas qu’elles devaient parcourir de longues distances. Il n’y avait ni transport ni rien d’autre. Je me suis alors dit que, quand je serais grand, je deviendrais infirmier, s'est confié Ntlhane Sehloho.

Au Lesotho, le taux de mortalité maternelle reste bien supérieur à la moyenne mondiale, ce qui met davantage l’accent sur l’accès à des soins de maternité qualifiés.

Ces quelques sages-femmes masculins contribuent à réduire la mortalité périnatale dans un pays où les dispensaires ruraux manquent de personnel et où la population dépasse les deux millions d’habitants.

"Pour qu’une sage-femme puisse garantir une issue favorable à la grossesse, elle doit accompagner cette femme enceinte tout au long de sa grossesse, jusqu’à l’accouchement. Par conséquent, pour les hommes, il s’agit davantage d’apporter ce soutien psychosocial que ne le font les sages-femmes", a déclaré Blandina Motaung, coordinatrice des droits et de la santé sexuelle et reproductive pour l’UNFPA.

Aujourd’hui,grâce aux efforts déployés pour rapprocher les soins des communautés rurales, les données de l’UNICEF montrent que 92 % des accouchements au Lesotho sont désormais pris en charge par un professionnel de santé qualifié.

Si certaines femmes préfèrent les sages-femmes, d’autres apprécient les soins attentifs prodigués par les sages-femmes masculins.

"Je suis contente d’être prise en charge par un homme, car ils offrent le même niveau de soins que les professionnelles de santé. Je peux leur parler librement de tout problème que je pourrais rencontrer. Même si l’on arrive en retard à un rendez-vous, ils vous traitent comme n’importe quelle autre personne arrivée à l’heure", a indiqué Bonolo Tebello, une femme enceinte.

Les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé estiment que les hommes représentent moins de 1 % de l’ensemble des sages-femmes dans le monde.

Des organisations telles que l’OMS et l’UNICEF ont appelé davantage de personnes, hommes et femmes, à devenir sages-femmes afin de pallier la pénurie de personnel d’intervention en matière d’accouchement.