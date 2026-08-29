Algérie : les victimes des incendies meurtriers de Jijel, enterrées

Au nord-est de l'Algérie, des membres de la Protection civile et des familles en deuil ont enterré les victimes des incendies de forêt à Djemaa Beni Habibi, dans la province de Jijel.

Les funérailles se sont déroulées en présence du Premier ministre Sifi Ghrieb qui a réconforté les proches des victimes. Selon un bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir, au moins 12 personnes ont trouvé la mort et 54 ont été blessées dans ces incendies.

Des membres de la protection civile et des proches ont porté les cercueils jusqu’au cimetière avant de les déposer dans les tombes. Les cercueils étaient recouverts de drapeaux algériens.

Les habitants se sont rassemblés pour prier pour les victimes et assister aux obsèques.

Les incendies ont touché plusieurs régions du nord-est de l’Algérie, où les conditions estivales chaudes et sèches ont favorisé la propagation des feux de forêt. Les autorités et les services d’urgence restent mobilisés pour faire face aux conséquences de ces incendies.