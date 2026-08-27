Un barrage nocturne de drones russes provoque des incendies dans des villes ukrainiennes

À Soumy, des frappes ont touché un quartier résidentiel, déclenchant des incendies qui ont endommagé des habitations et des bâtiments commerciaux. Des équipes de secours ont été déployées sur trois sites, tandis que les habitants constataient l’ampleur des dégâts. À Odessa, les pompiers ont lutté contre plusieurs incendies après ce que les responsables régionaux ont décrit comme une attaque de grande ampleur ayant duré plus de sept heures. Un immeuble d’habitation de 16 étages fait partie des bâtiments touchés, ainsi qu’une maison individuelle, un garage, des établissements d’enseignement, des véhicules et un élévateur à grain. L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que ses défenses avaient abattu ou neutralisé 233 cibles russes lors du barrage nocturne, dont 258 drones d’attaque, deux missiles antinavires Oniks et plusieurs missiles balistiques Iskander-M et KN-23. Elle a précisé qu’environ un tiers des drones étaient à réaction, les autres comprenant des systèmes de type Shahed, Gerbera et Banderol, ainsi que des leurres. Les attaques ont également provoqué des dégâts dans les régions de Kyiv, de Dnipropetrovsk, de Poltava et de Zaporijjia. À Kyiv, le maire Vitali Klitschko a indiqué que quatre personnes avaient été blessées, dont deux hospitalisées, après la chute de débris de drones et des incendies dans plusieurs districts. Une frappe distincte, survenue en journée le 27 août, a touché un centre commercial Epicentr dans le district Osnovyanskyi de Kharkiv. Le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré qu’un drone russe Geran-4 Seeker avait tué un homme et blessé au moins quatre autres personnes. Le président Volodymyr Zelensky a indiqué que les équipes d’urgence continuaient de travailler dans l’ensemble des zones touchées. De leur côté, les responsables de la défense russe ont affirmé que le barrage visait des sites militaro-industriels, des raffineries de pétrole, des plateformes logistiques et des infrastructures portuaires.