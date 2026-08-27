Inondations et glissements de terrain au Népal, dans le Nuwakot: des centaines de disparus

Le district de Nuwakot, dans le centre du Népal, est confronté à des destructions massives après que des crues soudaines et des glissements de terrain dévastateurs ont balayé la région le 26 août, à la suite de l'effondrement d'un glacier près de la frontière entre le Népal et le Tibet survenu la veille. Les localités situées le long du bassin de la rivière Trishuli, notamment Bidur, Devighat et Trishuli Bazaar, ont été frappées par des torrents de boue et de débris. Les images en provenance de la zone montrent des bâtiments partiellement ensevelis, des véhicules engloutis dans la vase et des infrastructures majeures gravement endommagées. Nuwakot compte parmi les districts les plus durement touchés, aux côtés du voisin Rasuwa, alors que des centaines de résidents, de touristes et de membres des forces de sécurité sont toujours portés disparus tandis que les opérations de secours se poursuivent. L'armée népalaise a déployé des hélicoptères MI‑17 afin de mettre en place un couloir d'évacuation aérienne d'urgence vers l'hôpital de district de Trishuli, ce qui permet de transférer les survivants grièvement blessés et d'appuyer les équipes de recherche et de sauvetage dans les zones isolées. Les autorités ont placé les communautés établies le long des rivières Trishuli et Narayani en état d'alerte maximale, les amas de débris instables en amont augmentant le risque de nouvelles inondations et de glissements de terrain. Plusieurs ponts et axes routiers stratégiques reliant Nuwakot aux districts voisins et à Katmandou ont également été emportés ou gravement endommagés.