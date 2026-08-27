Chine : une vidéo montre une coulée de boue traversant le port de Gyirong

Des images de vidéosurveillance publiées sur les réseaux sociaux chinois montrent un mur de boue et de débris déferlant vers le port, des personnes prenant la fuite tandis que les véhicules garés sont encerclés par les eaux de crue. La chaîne publique chinoise CCTV a indiqué que la catastrophe sur le côté népalais avait fait de nombreuses victimes et laissé des personnes portées disparues au port. Ces images, ensuite retirées des plateformes chinoises, ont été authentifiées par l'AFP à partir de données satellitaires et de vues de rue. Ces inondations sont survenues alors que des équipes de secours fouillaient le Népal et le Tibet après une catastrophe survenue le long de la frontière. Le 27 août, les autorités népalaises ont déclaré qu'au moins 270 personnes étaient mortes et que 823 restaient introuvables, dont 517 touristes étrangers. Côté chinois, les médias d'État ont fait état de trois morts et de 558 personnes portées disparues à Gyirong, dont 260 étrangers. Le service géologique des États-Unis (US Geological Survey) a indiqué que la catastrophe avait été provoquée par l'effondrement d'un glacier, à l'origine d'un immense torrent de débris, plutôt que par le séisme de magnitude 4,4 initialement signalé. Près de 800 secouristes chinois ont été déployés au Tibet, tandis que les autorités ont mis en garde contre la possibilité de nouvelles inondations.