Égypte : Xi Jinping attendu au Caire pour une visite officielle

Le président chinois Xi Jinping effectuera dans les prochains jours une visite officielle en Égypte, où il rencontrera son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Ce déplacement, le premier de Xi Jinping dans le pays depuis 2016, intervient alors que Pékin et Le Caire célèbrent 70 ans de relations diplomatiques.

Selon la présidence égyptienne, les discussions porteront principalement sur le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Les deux dirigeants doivent également échanger sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux. La date exacte et la durée de la visite n’ont pas encore été précisées.

L’Égypte et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques en 1956. L’Égypte était alors le premier pays arabe et africain à reconnaître officiellement la République populaire de Chine. En 2014, les deux États ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

Lors de la visite d’Abdel Fattah al-Sissi à Pékin en mai 2024, les deux présidents avaient réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération, notamment dans l’industrie, les infrastructures et les transferts de technologies. Ils avaient également confirmé un programme de partenariat couvrant la période 2024-2028.

La visite de Xi Jinping intervient également dans un contexte régional marqué par plusieurs crises. Ces derniers mois, responsables chinois et égyptiens ont notamment échangé sur Gaza, le Soudan, la Libye, le Liban et la Corne de l’Afrique.

Pékin et Le Caire cherchent parallèlement à renforcer leur coordination dans les organisations internationales et les cadres multilatéraux, notamment au sein des BRICS.

La coopération économique constitue un autre pilier du rapprochement sino-égyptien. La Chine participe à plusieurs grands projets en Égypte, notamment dans les infrastructures, les transports et l’industrie.

Les échanges commerciaux continuent également de progresser. En août, des entreprises égyptiennes ont conclu 17 contrats d’exportation d’environ 168 millions de dollars avec des acheteurs chinois, portant notamment sur des produits agricoles, des textiles, des minerais et des produits d’ingénierie.

La prochaine rencontre entre Xi Jinping et Abdel Fattah al-Sissi doit ainsi permettre aux deux pays de consolider leur partenariat et de définir de nouvelles priorités pour leur coopération.