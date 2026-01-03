Gambie : des dizaines de personnes portées disparues après le naufrage d'un bateau

Des dizaines de personnes sont portées disparues après le naufrage au large des côtes de la Gambie d’un bateau transportant plus de 200 passagers. Des candidats au départ vers l’Europe.

Le bateau a chaviré la veille du Nouvel An dans la région de North Bank, au nord-ouest de la Gambie. Les recherches sont en cours, plusieurs survivants ont été retrouvés alors que sept corps sans vie ont été repêchés selon l’annonce faite vendredi par les autorités gambiennes.

'' À ce jour, 102 personnes ont été secourues, et plusieurs victimes sont toujours sous soins médicaux d'urgence. Malheureusement, seuls sept corps ont été retrouvés. Mais les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour localiser les personnes toujours portées disparues.'', a déclaré le président.

Les causes de cette dernière tragédie ne sont pas encore connues. En août 2025, environ 150 personnes ont trouvé la mort ou ont été portées disparues après le chavirement de leur bateau, parti de Gambie, au large des côtes mauritaniennes.