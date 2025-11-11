Bienvenue sur Africanews

Football : Ronaldo annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026

Le Portugais Cristiano Ronaldo après un match de qualification pour la Coupe du monde 2026 dans le groupe F contre la Hongrie à Lisbonne, 14 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Portugal

Cristiano Ronaldo a confirmé que la coupe du monde de 2026 mettra fin à sa carrière internationale.

L'attaquant de charme portugais s’est exprimé, mardi en visioconférence lors d’un sommet mondial sur le tourisme et l’investissement organisé en Arabie Saoudite.

Le quintuple Ballon d'Or prévoit de se retirer du football dans les deux prochaines années, mettant ainsi un terme à l'une des plus grandes carrières de ce sport.

Ronaldo, qui participera à sa sixième Coupe du monde à l'âge de 41 ans, a déjà consolidé sa place de meilleur buteur international de tous les temps avec 143 réalisations avec le Portugal.

Le jour d'Al Nassr a admis une transition chargée d'émotion, et bien sûr, difficile selon ses propres expressions.

Ronaldo, qui a rejoint le club saoudien en 2023, continue de défier les attentes avec des performances record. Il n'est plus qu'à 47 unités pour atteindre 1000 buts en carrière.

Le mois dernier, le joueur est devenu le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde avec 41 buts.

Alors que le Portugal doit encore se qualifier pour le tournoi de 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Ronaldo garde l'espoir de mener son pays une fois de plus, alors qu'il fait ses adieux au football sur la scène la plus grandiose.

