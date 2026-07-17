Premier train de voyageurs à hydrogène : l’Inde accélère la décarbonation

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé ce nouveau service, vendredi 17 juillet, baptisé NaMo Green Rail, depuis la gare de Jind Junction, dans l'État de l'Haryana, le présentant comme un symbole de la transition énergétique et de l'autonomie technologique du pays. Le train est composé de deux voitures motrices alimentées à l'hydrogène et de huit voitures voyageurs. Il peut transporter jusqu'à 2 600 passagers à une vitesse maximale d'environ 75 km/h. Destiné aux lignes régionales encore non électrifiées, ce projet pilote permettra de tester, en conditions réelles, les performances, la fiabilité et la sécurité de cette technologie. Des installations de production, de stockage et de ravitaillement en hydrogène ont également été construites pour accompagner son exploitation. La propulsion repose sur des piles à combustible qui produisent de l'électricité grâce à une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène. Ce procédé ne rejette que de la vapeur d'eau et de la chaleur, offrant une alternative moins polluante aux locomotives diesel encore largement utilisées sur une partie du réseau indien. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la Mission nationale sur l'hydrogène, avec laquelle New Delhi entend faire de l'Inde un acteur majeur de l'hydrogène vert. Il accompagne également l'objectif affiché par le pays d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2070.