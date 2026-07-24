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L'Afrique du Sud touchée par les nouveaux droits de douane américains

Les conteneurs s'entassent au terminal à conteneurs de Kwai Chung, à Hong Kong, le 8 avril 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

droits de douane

De nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur ce vendredi aux États-Unis. Il s’agit de nouvelles surtaxes de 10 % ou 12,5 % visant des produits en provenance d’une soixantaine de pays, invoquant la lutte contre le travail forcé.

Un taux de 10 % est appliqué aux pays dont la législation contre le travail forcé est jugée incomplète ; en revanche, ceux qui n’ont encore rien fait contre le phénomène se voient imposer 12,5 %.

L’Afrique du Sud fait partie de cette dernière catégorie, ce que contestent les autorités sud-africaines, qui affirment disposer déjà d’une législation solide interdisant le travail forcé.

Mais pas seulement : Pretoria dit avoir aussi ratifié les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et disposer de mécanismes d’application pour empêcher les marchandises produites par le travail forcé d’entrer dans ses chaînes d’approvisionnement.

Pas de quoi convaincre les autorités américaines qui veulent s’assurer que leurs partenaires avaient éliminé de leur chaîne d’approvisionnement, les produits issus du travail forcé.

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