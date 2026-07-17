Guerre au Moyen-Orient : nouvelles attaques iraniennes contre le Koweït et le Qatar

Ponts, gares ferroviaires et aéroport : les frappes aériennes américaines ont touché de nombreuses infrastructures de la République islamique. C’est la télévision d’État iranienne qui l’a annoncé vendredi.

Les autorités iraniennes font état de nombreuses victimes et affirment que les bombardements visent le contrôle du détroit d'Ormuz.

L’Iran, en représailles, a lancé de nouvelles attaques de missiles contre des pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient, notamment le Qatar, alors qu’une centrale électrique et une usine de dessalement d’eau au Koweït ont été endommagées.

L’armée koweïtienne fait état de plusieurs blessés dans ses rangs. L’escalade est de retour. Les Gardiens de la révolution ont annoncé que ‘’les frappes vont se poursuivre jusqu’à ce que le calme soit rétabli’’.

Le regain de tensions sape le protocole signé le 17 juin par les USA et l’Iran, tremplin pour un accord de paix. La guerre au Moyen-Orient a débuté le 28 février.