Ebola en RDC : au moins 300 cas positifs dans la nature [Africanews Today]

En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires sont sans nouvelles de près de 300 patients testés positifs à Ebola. Les conflits, les déplacements de populations et le manque de moyens compliquent la recherche des malades et la lutte contre l'épidémie, selon Africa CDC.

Au Burundi, les autorités sanitaires et les associations tirent la sonnette d'alarme face à la hausse de la consommation de drogue, notamment chez les jeunes. Pour lutter contre ce fléau, des centres de réinsertion renforcent la prévention et l'accompagnement des personnes dépendantes. Reportage de Francine Sina-Rinzi à Bujumbura.

Un an après l’accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo reste fragile. Malgré les engagements de désescalade, les violences persistent entre l’armée congolaise et plusieurs groupes armés. Sur le terrain, la stabilité et le retour durable de la paix se font toujours attendre.

Le Premier ministre guinéen a défendu la coopération entre la Guinée et la Chine. Dans une interview accordée à l'agence Xinhua, Amadou Oury Bah a rejeté les critiques selon lesquelles les investissements chinois constitueraient un « piège de la dette ».

Au Mali, plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent de nouvelles « graves exactions » contre des civils. Elles accusent les différents acteurs de la crise malienne de commettre des exécutions sommaires, des disparitions forcées et d'autres violations, dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire.

Agenda

Ce 30 juin est la date butoir fixée par les autorités d’Afrique du Sud aux migrants en situation irrégulière pour régulariser leur statut ou quitter le pays, dans le cadre des mesures gouvernementales sur l'immigration. Des manifestations sont attendues à travers tout le pays.

Du 30 juin au 1er juillet, se tiendront à Bruxelles les « S&D Africa Days 2026 – Rise with Africa ».

L'événement réunira des décideurs politiques africains, des représentants de la société civile, des leaders de la jeunesse, des syndicalistes, des acteurs culturels et des membres de la diaspora, afin d’engager un dialogue et des échanges constructifs.

En seizièmes de finale de la Coupe du Monde de football, ce 30 juin à l'aube, le Maroc affronte les Pays-Bas. Suivra dans la soirée, la Côte d'Ivoire qui défiera la Norvège - pour tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale. La RDC, le Sénégal, l'Algérie, le Cap-Vert, le Ghana et l'Egypte tenteront eux aussi, dans la semaine, de décrocher leur billet pour la suite du mondial.

Du 2 au 11 juillet, a lieu le Festival Jazzablanca 2026. L’événement s’annonce comme une célébration dynamique de la musique et de la culture au Maroc, avec une programmation variée d'artistes et de genres musicaux, notamment le groove, le jazz, le pop-rock et le hip-hop.

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