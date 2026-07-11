Les supporters espagnols fêtent la qualification en demies après la victoire contre la Belgique

À Inglewood, près de Los Angeles, les supporters espagnols ont quitté les abords du SoFi Stadium dans une ambiance de liesse après la qualification de la Roja, scellée à la 88e minute par Mikel Merino. Le remplaçant a profité d'un ballon mal capté par Senne Lammens pour inscrire le but qui envoie la Roja en demi-finales face à la France. À Bruxelles, les supporters belges ont salué le parcours de leur équipe malgré l'élimination, beaucoup estimant que l'absence de leur gardien titulaire avait pesé sur l'issue du match. Forte de deux qualifications consécutives obtenues grâce à des buts décisifs de Merino en fin de rencontre, l'Espagne abordera désormais le dernier carré avec une confiance renforcée.