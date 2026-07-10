Chine : un incendie dans une usine de chaussures fait 28 morts

L'incendie s'est déclaré dans une usine exploitée par Huiteng Shoe Company, située dans cette ville considérée comme l'un des principaux centres chinois de fabrication de chaussures. Selon la chaîne publique CCTV, les pompiers sont parvenus à maîtriser le sinistre après près de quatre heures d'intervention. Face à l'ampleur du drame, le président Xi Jinping a ordonné une mobilisation totale des secours, réclamé l'ouverture rapide d'une enquête et demandé que toute défaillance en matière de sécurité fasse l'objet de sanctions. Au total, 183 pompiers et 35 véhicules ont été mobilisés. Les opérations de secours ont toutefois été ralenties par d'importants stocks de matériaux destinés à la fabrication de chaussures, entreposés dans les cages d'escalier et entravant l'accès aux étages supérieurs du bâtiment. Les autorités n'ont pas encore déterminé l'origine de l'incendie et n'ont pas précisé si d'autres personnes avaient été blessées. Ce sinistre figure parmi les incendies industriels les plus meurtriers recensés en Chine ces dernières années et pourrait relancer le débat sur le respect des normes de sécurité incendie dans les usines.