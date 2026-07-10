À Mashhad, une marée humaine aux funérailles d'Ali Khamenei

Une marée humaine s'est rassemblée dans les rues de Mashhad, la ville natale d'Ali Khamenei et la plus sainte d'Iran, pour accompagner le cercueil de l'ancien guide suprême jusqu'au sanctuaire de l'imam Reza. Les autorités ont indiqué que plus d'un million de personnes étaient attendues pour cette cérémonie. Les images montraient des fidèles en larmes, priant et suivant le véhicule funéraire tout au long du cortège. Certains brandissaient des banderoles menaçant le président américain Donald Trump, illustrant les fortes tensions qui entourent ces obsèques. L'inhumation de l'ayatollah Ali Khamenei marque la fin d'une époque pour la République islamique et intervient dans un contexte de vive confrontation entre Téhéran et Washington, l'une des plus graves de ces dernières années. Le cortège s'est déroulé sous un important dispositif de sécurité autour du sanctuaire de l'imam Reza, tandis que des foules compactes remplissaient les rues et les places de Mashhad, dans un climat régional toujours marqué par de fortes tensions.