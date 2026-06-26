Ukraine : Zaporijjia en flammes après attaque russe aux missiles et drones, au moins 9 blessés

Les pompiers luttaient contre l’incendie tandis que les ambulanciers prenaient en charge les blessés et que les équipes de secours évacuaient les victimes de la zone touchée. Les autorités régionales ont indiqué que la frappe avait visé des quartiers résidentiels, endommageant des entrepôts, des habitations et des véhicules en stationnement, tandis que les équipes de secours fouillaient les décombres à la recherche de personnes encore coincées. Des responsables régionaux ont précisé que la frappe avait impliqué au moins deux missiles balistiques et plusieurs drones d’attaque visant un quartier résidentiel du centre-ville. Des entrepôts, des bâtiments commerciaux, des véhicules en stationnement et des habitations situées à proximité ont été endommagés. Ivan Fedorov, chef de l’administration militaire régionale de Zaporijjia, a indiqué que le nombre de blessés continuait d’augmenter à mesure que les opérations de secours se poursuivaient. La police nationale ukrainienne a ajouté que les pompiers restaient sur place pour éteindre les incendies et venir en aide aux habitants touchés par l’attaque. Les sirènes d’alerte aérienne retentissaient depuis plus de deux heures lorsque les frappes ont touché la ville en fin de matinée, deux salves d’explosions ayant été signalées à quelques minutes d’intervalle. Les services de secours ont poursuivi leur intervention dans toute la zone touchée, tandis que les autorités évaluaient l’ampleur exacte des dégâts. Située à proximité de la ligne de front, Zaporijjia subit depuis 2022 des attaques répétées de missiles et de drones russes, depuis le début de l’invasion à grande échelle. Cette dernière frappe a également ravivé les inquiétudes liées à la proximité de la ville avec des infrastructures dépendant de la centrale nucléaire de Zaporijjia, alimentant les craintes pour la sécurité des populations civiles comme pour la sûreté nucléaire.