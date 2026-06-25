Le Sénat du Zimbabwe approuve la prolongation du mandat présidentiel

Mercredi, le Sénat du Zimbabwe a approuvé à une écrasante majorité des amendements constitutionnels controversés qui permettraient au président Emmerson Mnangagwa de rester en fonction jusqu'en 2030, apportant ainsi son soutien total à ces modifications après que la Chambre basse les eut déjà approuvées.

Ces amendements comptent parmi les questions politiques les plus controversées du pays, où le Zanu-PF, le parti de Mnangagwa, âgé de 83 ans, détient une large majorité au Parlement et est au pouvoir depuis l'indépendance en 1980.

Avec le soutien du Parlement, le projet de loi doit désormais être signé par Mnangagwa pour entrer en vigueur.

La présidente du Sénat, Mabel Chinomona, a déclaré que 75 sénateurs avaient voté pour et quatre contre.

Le projet de loi a également été adopté sans difficulté par l'Assemblée nationale le 18 juin, avec 216 voix pour et 42 contre.

Cette série de changements radicaux — qualifiée de « coup d'État constitutionnel » par ses détracteurs — comprend une disposition visant à prolonger la durée des mandats présidentiel et parlementaire de cinq à sept ans.

Cela signifie que le dernier des deux mandats de Mnangagwa, limités par la Constitution, serait prolongé jusqu'en 2030.

Un autre amendement confère au Parlement le pouvoir de nommer le président, mettant ainsi fin aux élections présidentielles au suffrage direct qui avaient été instaurées en 1987, sept ans après l'indépendance.

L'opposition zimbabwéenne, affaiblie par des années de répression et d'élections entachées d'irrégularités, accuse ces mesures de renforcer l'emprise du Zanu-PF sur le pouvoir dans ce pays riche en ressources naturelles.

Les militants qui ont tenté de mobiliser la résistance ont fait état d'actes d'intimidation et de violence, notamment d'arrestations ou d'agressions commises par des agents présumés de l'État.

Les recours judiciaires visant à bloquer ou à invalider la procédure d'amendement ont également échoué.

Mnangagwa — surnommé « le Crocodile » en raison de sa cruauté — est arrivé au pouvoir en 2017 à la suite d'un coup d'État soutenu par l'armée qui a renversé Robert Mugabe, alors âgé de 93 ans et au pouvoir depuis 37 ans.

Considéré par certains analystes comme plus autocratique que son prédécesseur, il a été élu pour deux mandats de cinq ans, en 2018 et en 2023.

Lorsque le Conseil des ministres a approuvé en février le projet visant à prolonger son mandat, il a déclaré que cela permettrait de « renforcer la stabilité politique et la continuité des politiques afin que les programmes de développement puissent être menés à bien ».

Human Rights Watch a déclaré en mars que les autorités recouraient à la violence et à l'intimidation contre les opposants à ces amendements.

« Au cours des derniers mois, la police et des hommes armés non identifiés ont menacé, harcelé et passé à tabac plusieurs personnes opposées au projet d'amendement constitutionnel », a-t-il déclaré dans un communiqué.