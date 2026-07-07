Iran : le cercueil d'Ali Khamenei à Qom, Mojtaba Khamenei toujours absent

Une foule en deuil vêtue de noir s’est rassemblée au sud de Qom, en Iran, pour assister aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, le défunt Guide suprême. De nombreuses personnes ont encerclé le camion qui transportait son cercueil.

Mardi matin, la télévision d'État iranienne a diffusé en direct, depuis un hélicoptère, des images montrant des centaines de milliers de personnes marchant vers la mosquée de Jamkaran. Les chiites considèrent que cette mosquée a autrefois accueilli Muhammad al-Mahdi, le 12e et dernier imam chiite, qui a disparu au IXe siècle et réapparaîtra un jour pour instaurer la justice dans le monde.

Des images de Khamenei et de son fils, le nouvel Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, figuraient sur des banderoles et des affiches brandies par les personnes venues rendre hommage.

Mojtaba Khamenei ne s’est pas encore montré lors des cérémonies funéraires, qui se déroulent sur plusieurs jours. Il serait en fuite après avoir été blessé, selon certaines informations, lors de la frappe aérienne qui a coûté la vie à son père.