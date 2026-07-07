Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Iran : le cercueil d'Ali Khamenei à Qom, Mojtaba Khamenei toujours absent

Un camion transportant les cercueils de l'ayatollah Ali Khamenei, défunt Guide suprême iranien, et de membres de sa famille se fraye un chemin parmi la foule en deuil 7/07/26   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Une foule en deuil vêtue de noir s’est rassemblée au sud de Qom, en Iran, pour assister aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, le défunt Guide suprême. De nombreuses personnes ont encerclé le camion qui transportait son cercueil.

Mardi matin, la télévision d'État iranienne a diffusé en direct, depuis un hélicoptère, des images montrant des centaines de milliers de personnes marchant vers la mosquée de Jamkaran. Les chiites considèrent que cette mosquée a autrefois accueilli Muhammad al-Mahdi, le 12e et dernier imam chiite, qui a disparu au IXe siècle et réapparaîtra un jour pour instaurer la justice dans le monde.

Des images de Khamenei et de son fils, le nouvel Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, figuraient sur des banderoles et des affiches brandies par les personnes venues rendre hommage.

Mojtaba Khamenei ne s’est pas encore montré lors des cérémonies funéraires, qui se déroulent sur plusieurs jours. Il serait en fuite après avoir été blessé, selon certaines informations, lors de la frappe aérienne qui a coûté la vie à son père.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.