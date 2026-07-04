L’Iran ouvre plusieurs jours de funérailles nationales en hommage à Ali Khamenei

L’Iran a entamé samedi plusieurs jours de cérémonies funéraires en hommage au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, décédé à l’âge de 86 ans lors d’une frappe aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël il y a quelques mois.

À Téhéran, les autorités ont présenté le cercueil de l’ancien dirigeant, exposé dans un cercueil vitré à la Grande Mosalla, où des milliers d’Iraniens sont venus lui rendre un dernier hommage.

À la vue de la dépouille, de nombreuses personnes ont éclaté en sanglots, tandis que d’autres scandaient des slogans tels que : « Nous ne faisons qu’un ! Vengeance ! Vengeance ! »

Des drapeaux et des banderoles à l’effigie de l’ancien Guide suprême étaient déployés dans la foule, tandis que de nombreux panneaux d’affichage de la capitale arboraient son portrait.

Comme le veut la tradition des cérémonies chiites, des groupes d’hommes se frappaient la poitrine en cadence en signe de deuil.

Une scène installée en plein air à la Grande Mosalla rappelait celle de la husseiniyah du complexe de Khamenei, dans le centre de Téhéran, où il prononçait régulièrement ses discours. Ce site avait été détruit lors de la frappe aérienne du 28 février, qui a également coûté la vie à plusieurs membres de sa famille.

Les cercueils des proches de l’ancien Guide suprême étaient disposés sous le sien. Son cercueil était surmonté de son turban noir, symbole de sa qualité de descendant du prophète Mahomet selon la tradition chiite.

Les autorités s’attendent à une mobilisation massive durant ces cérémonies, avec des millions de participants attendus dans les rues de la capitale, dans une atmosphère rappelant les funérailles de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, en 1989.

Pour faire face aux fortes chaleurs estivales, les organisateurs ont distribué de l’eau et des boissons fraîches aux fidèles venus assister aux hommages.