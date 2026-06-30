L'Iran se prépare pour les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei

L'Iran se prépare à organiser des funérailles grandioses d'une semaine en l'honneur de son guide suprême assassiné.

Environ quatre mois après avoir été tué aux premières heures d'une guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, l'ayatollah Khamenei sera conduit à sa dernière demeure, début juillet, selon une annonce officielle des autorités du pays.

Âgé de 86 ans, Khamenei n’était pas seulement le plus haut dirigeant politique de l’Iran. Il avait également le dernier mot sur toutes les questions religieuses ; il était vénéré par des millions de chiites à travers le monde.

La dépouille du défunt dirigeant sera exposée au public à partir de samedi, et des millions de personnes devraient assister aux funérailles dans différentes villes iraniennes et irakiennes avant l'inhumation à Mashhad, le 9 juillet.

Selon des informations parues dans la presse, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se rendra en Iran pour assister aux funérailles. Ces informations indiquent qu’il a été l’un des premiers dirigeants de la région à annoncer son intention d’y participer.

Le président turkmène Gourbangouly Berdimuhamedow devrait également arriver à Téhéran la semaine prochaine à la tête d’une délégation de haut niveau. Le président géorgien Mikheil Kavelashvili devrait, lui aussi, assister aux cérémonies funéraires et à l'inhumation, à la tête d'une délégation officielle.

Par ailleurs, le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, devrait se rendre en Iran pour l'occasion. Selon certaines informations, l'émir du Qatar devrait probablement diriger la délégation de son pays. Si ses projets de voyage venaient à changer, c'est le Premier ministre du Qatar qui devrait alors prendre la tête de la délégation.

En Asie du Sud, le Premier ministre pakistanais doit arriver en Iran le vendredi 3 juillet, accompagné d'une délégation de haut niveau. Il avait précédemment déclaré devant l'Assemblée nationale pakistanaise que cette visite faisait suite à une invitation officielle du président iranien, Masoud Pezeshkian, à assister aux cérémonies funéraires.

D’après les informations disponibles, le président Pezeshkian se rendra également en Irak dans le cadre du programme funéraire. Selon le calendrier prévu, la dépouille du défunt dirigeant sera transférée dans quatre villes irakiennes après les cérémonies à Téhéran et à Qom, avant de revenir à Mashhad pour l’inhumation définitive. En conséquence, certains responsables étrangers et pèlerins qui avaient initialement prévu d’assister aux cérémonies en Iran auraient décidé de participer aux événements organisés en Irak à la place.