OMS : l'essai clinique de 2 traitements contre Ebola a débuté en RDC

L’essai clinique de deux traitements potentiels contre la souche « Bundibugyo » du virus Ebola, a débuté jeudi dans le pays, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé.

Il n’existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre cette souche rare à l’origine de l’épidémie meurtrière en République démocratique du Congo, et qui se propage dans les provinces du nord-est du pays.

« Plus tôt dans la journée, l’essai clinique portant sur deux traitements a débuté avec le recrutement du premier patient. Les partenaires de cet essai évalueront l’anticorps monoclonal MBP134 et le médicament antiviral remdesivir, séparément et en association. L’étude est coordonnée par l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, avec le soutien d’une coalition de partenaires dont l’OMS, et menée en étroite collaboration avec les communautés touchées. », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'essai a débuté dans un établissement de soins de l’Ituri avant de s’étendre progressivement à d’autres établissements de la province.

Les patients sont répartis de manière aléatoire en quatre groupes : ceux recevant du remdesivir ; ceux recevant du MBP134 ; ceux ne recevant ni l’un ni l’autre ; ou ceux recevant les deux, afin de déterminer si l’association apporte des bénéfices supplémentaires.

« Les patients qui participeront à l’essai bénéficieront de soins de soutien complets et d’un suivi étroit. Nous nous employons également à garantir qu’ils aient accès à ces deux médicaments s’ils s’avèrent sûrs et efficaces au cours de l’essai. », a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

On dénombre 1 406 cas confirmés et 438 décès confirmés en RDC, tandis que 208 personnes se sont remises du virus, selon les chiffres de l’OMS.