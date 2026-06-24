Un premier cas d'Ebola détecté en France

L’épidémie d’Ebola franchit une nouvelle étape. La France a confirmé son premier cas lié à l’épidémie qui touche actuellement la République démocratique du Congo. Il s’agit d’un médecin humanitaire de retour de mission, testé positif après son arrivée à Paris.

Selon les autorités sanitaires, le patient présentait une charge virale très faible et a été immédiatement pris en charge dans un établissement spécialisé. Une enquête est en cours pour identifier les personnes avec lesquelles il a été en contact. Les cas contacts seront placés sous surveillance pendant 21 jours.

Le ministère français de la Santé assure que le risque de propagation reste faible pour la population européenne. Le Premier ministre suit toutefois la situation de très près.

Cette contamination intervient alors que l’épidémie continue de progresser en RDC. Plus de mille cas confirmés et au moins 267 décès ont déjà été enregistrés. La souche en circulation, dite Bundibugyo, est particulièrement surveillée car aucun vaccin ni traitement spécifique n’existe actuellement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, cette flambée épidémique connaît la progression la plus rapide jamais observée au cours du premier mois d’une épidémie d’Ebola.