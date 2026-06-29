Espagne : les ONG mobilisées pour régulariser des sans papiers

À quelques heures de l’expiration du dispositif exceptionnel de régularisation des migrants sans papiers, les organisations non gouvernementales espagnoles intensifient leurs efforts pour aider les candidats à déposer leur dossier avant l'échéance fixée à ce mardi 30 juin.

Lancé en avril, ce programme permet aux étrangers en situation irrégulière d'obtenir un permis de séjour d'un an. Son succès a largement dépassé les attentes des autorités : près de 1,27 million de demandes avaient été enregistrées vendredi, soit plus du double des 500 000 dossiers initialement anticipés.

Dans leurs permanences, les ONG s'emploient à accompagner les migrants qui peinent encore à réunir les documents exigés. Le CEAR (Commission espagnole d'aide aux réfugiés) et Cepaim encouragent les candidats à déposer leur demande même si leur dossier est incomplet, afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour fournir les pièces manquantes.

« Si un dossier n'est pas encore complet, nous le déposerons avant le 30 juin afin que les demandeurs ne perdent pas cette opportunité », explique Elena Muñoz, coordinatrice juridique du CEAR.

Les difficultés administratives touchent particulièrement les ressortissants de pays en conflit comme le Mali ou l'Iran, confrontés à des procédures complexes pour faire légaliser leurs documents. Les Vénézuéliens, eux, subissent d'importants retards dans l'obtention des apostilles nécessaires pour leurs extraits de casier judiciaire. Les récents changements de la politique migratoire espagnole ont également laissé certains demandeurs d'asile avec un délai très court pour préparer leur dossier.

Pour Juan Segura, directeur général de Cepaim, une prolongation de la période de dépôt serait justifiée. Mais le ministère espagnol de la Migration a indiqué qu'aucun report n'était envisagé.

Les associations s'inquiètent également des difficultés techniques rencontrées sur les plateformes de dépôt en ligne dans les dernières heures précédant la clôture. À Valence, Silvana Cabrera, responsable d'une ONG, redoute que de nombreux migrants ne puissent finaliser leur inscription à temps.

Les ONG estiment qu'au moins 20 % des dossiers pourraient être rejetés, notamment en raison de documents incomplets ou d'une marge de manœuvre administrative insuffisante.

Parmi les candidats figure José Luis Quiroga, un migrant colombien arrivé seulement quelques heures après la date limite d'éligibilité. Sur les conseils de l'association Aculco, il a tout de même déposé sa demande.

« Rien n'est garanti, mais il serait injuste que ma demande soit refusée simplement parce que je suis arrivé avec quatre heures de retard », confie-t-il.