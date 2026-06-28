Afrique du Sud : la peur gagne les migrants à l'approche des marches du 30 juin

En Afrique du Sud, les ressortissants étrangers vivent dans la peur à l’approche de la date butoir du 30 juin fixée par les groupes d’initiative citoyenne exigeant que les migrants quittent le pays.

À Durban, des dizaines de personnes ont participé samedi à une nouvelle marche anti-immigrés. Parallèlement, des migrants — dont certains affirment être en situation régulière dans le pays — continuent de dormir devant un centre des affaires intérieures.

''Nous ne sommes pas en sécurité, nous savons que nous ne sommes pas en sécurité ; ils préparent quelque chose qui est très, très grave pour nous. Mais nous espérons toujours que le gouvernement a encore une chance et la possibilité de mettre fin à ces rumeurs, d’arrêter ces criminels, de mettre fin à cette « afrophobie », comme nous l’appelons, ou comme d’autres l’appellent. Afin qu’il puisse nous protéger, comme c’est son devoir.'', raconte Gérard Itablo, porte-parole d'un groupe de migrants installés devant le centre d'accueil des réfugiés du ministère de l'Intérieur.

Mais les migrants redoutent une nouvelle flambée de violences xénophobes et demandent plus de protection. Craignant pour leur sécurité, plusieurs d’entre eux ont quitté leur domicile.

''Je suis ici et j’ai des papiers en règle. La raison pour laquelle je me trouve ici, dehors, c’est que nous recherchons la sécurité et ce dont nous avons besoin : nous demandons au gouvernement de nous trouver un lieu sûr, car nous ne pouvons pas retourner dans notre communauté. Nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver là-bas.'', explique un migrant sous couvert d'anonymat.

Les autorités sud-africaines tentent de rassurer depuis quelques. Vendredi, elles ont promis de sévir contre les manifestants.