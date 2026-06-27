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Kenya : le chef de la police poursuivi pour '' outrage'' à la justice

Des policiers kényans arrêtent des manifestants près du Parlement l à Nairobi, au Kenya, le jeudi 25 juin 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Kenya

Au Kenya, le chef de la police poursuivi pour outrage à la justice par l’organisation de défense des droits humains Katiba Institute.

L’inspecteur général Douglas Kanja est accusé d’avoir enfreint une décision de justice de 2025 exigeant que la police publie un avis public avant de perturber la circulation.

Or, lors des manifestations liées au deuxième anniversaire de la ‘’ Génération Z’’, la police kenyane avait érigé des barrages sur les artères principales de Nairobi la capitale, paralysant la circulation.

Le gouvernement de son côté invoque une mesure prise face à la menace de troubles à l’ordre public, pour justifier le blocus.

Des criminels engagés par certaines personnes devraient, selon les autorités organiser des pillages dans la ville et attaquer des civils innocents.

Les manifestations de juin-juillet 2024 et d’une période similaire en 2025 auraient fait 127 morts, selon des associations qui accusent les forces de l’ordres d’avoir tiré à balles réelles sur les manifestants.

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