Irak : l’Achoura à Kerbala attire des milliers de pèlerins chiites

L’Irak a accueilli des milliers de pèlerins musulmans chiites dans la ville sainte de Kerbala le 25 juin, alors que les commémorations de l’Achoura atteignaient leur apogée. Les fidèles se sont rassemblés autour des mausolées de l’imam Hussein et de son frère Abbas, participant à des prières, des processions de deuil et des rituels traditionnels marquant l’anniversaire de la mort de l’imam Hussein lors de la bataille de Kerbala en 680 après J.-C. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans toute la ville, des visiteurs venus d’Irak et des pays voisins se joignant à l’un des plus grands rassemblements religieux annuels du Moyen-Orient. L’Achoura est célébrée le 10e jour du mois de muharram et demeure la date la plus sacrée du calendrier chiite. Partout à Kerbala, des bannières noires ornaient les rues tandis que des bénévoles distribuaient nourriture et eau aux pèlerins. Des processions religieuses traversaient la ville en portant drapeaux et étendards symboliques, les participants se livrant à des battements de poitrine, à la récitation d’élégies et à d’autres traditions de deuil ancestrales. Cette commémoration annuelle rappelle le refus de l’imam Hussein de se soumettre au califat omeyyade, un moment fondateur de l’islam chiite qui continue de symboliser le sacrifice, la foi et la résistance à l’oppression.