Afrique du Sud : "Cat" Matlala plaide coupable dans un scandale de corruption

Un sulfureux homme d'affaires, au cœur d'un vaste scandale de corruption au sein de la police sud-africaine, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent.

Vusimusi « Cat » Matlala a reconnu avoir versé plus de 18 000 dollars à une haute personnalité de la police afin d'influencer un appel d'offres.

Ces accusations sont liées à un contrat de près de 14 millions de dollars conclu par sa société Medicare24 Tshwane pour la fourniture de services de santé et de bien-être au sein des forces de l'ordre.

Le contrat a ensuite été résilié, mais pas avant que plus de 3 millions de dollars aient été versés à l'entreprise.

Si l'accord de plaidoyer de Matlala est approuvé par le tribunal, il sera condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement, dont sept avec sursis.

En échange, la personne accusée d'appartenance au crime organisé deviendra témoin à charge et témoignera contre des policiers et d'autres personnes impliquées dans cette affaire.

Il devrait fournir des preuves concernant les faits de corruption et de manipulation d'appels d'offres qui auraient été à l'origine de ce contrat controversé.

Cet accord intervient après environ deux mois de négociations entre les représentants légaux de Matlala et le ministère public.