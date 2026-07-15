Italie : des statues de glace fondantes dénoncent la canicule à Rome

Des militants pour le climat ont mené mercredi une action spectaculaire devant le Colisée de Rome, dévoilant trois sculptures de glace en train de fondre représentant un agriculteur, un cycliste et un ouvrier du bâtiment, pour dénoncer les risques que la hausse des températures fait peser sur les travailleurs en extérieur. Les pancartes brandies lors du rassemblement affichaient le slogan : « Les multinationales des énergies fossiles s’enrichissent, nous fondons. » Greenpeace Italie et le syndicat CGIL ont organisé cette action pour attirer l’attention sur les conditions auxquelles sont confrontés les travailleurs en plein air lors des vagues de chaleur. La militante Simona Abbate a réclamé la sortie des énergies fossiles et une fiscalité plus lourde sur les compagnies pétrolières et gazières afin de financer l’adaptation au changement climatique, tandis que Natale Di Cola, de la CGIL, a affirmé que les vagues de chaleur détruisent des emplois autant que la planète. Cette mobilisation intervient au cœur d’un été marqué, depuis la fin mai, par de fortes vagues de chaleur dans toute l’Europe, qui ont conduit Rome à installer en juin des lances à eau et des brumisateurs autour du Colisée, alors que les températures approchaient les 40 °C. L’Europe se réchauffe à un rythme environ deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, selon le service Copernicus sur le changement climatique de l’UE.