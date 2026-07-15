Le Pô étouffé par les algues, l’Italie lutte contre la chaleur et les problèmes de navigation

Le 15 juillet, des équipes municipales ont utilisé une pelleteuse installée sur une barge pour retirer de grandes nappes de végétation de l’eau, à proximité du pont Vittorio Emanuele I. Cette opération vise à maintenir la navigabilité du fleuve et son usage récréatif, tout en limitant les perturbations sur l’une des voies navigables les plus importantes du nord de l’Italie. Les rameurs ont poursuivi leurs entraînements malgré les plaques denses qui recouvrent certaines portions du fleuve, tandis que l’entraîneur local d’aviron Roberto Romanini souligne que l’évolution des conditions météorologiques est de plus en plus visible et complique au quotidien la pratique des clubs qui s’entraînent sur le Pô. Les autorités indiquent que cette opération de nettoyage vise également à atténuer les effets à plus long terme de cette prolifération, alors que les températures restent largement supérieures aux normales saisonnières dans certaines régions d’Italie. Par endroits, la végétation a transformé des tronçons du fleuve en une surface verte compacte, même si la faune demeure présente, avec notamment des hérons posés sur les algues flottantes. Les autorités continuent de suivre la situation, le temps chaud créant des conditions favorables à une nouvelle croissance tout au long de l’été.