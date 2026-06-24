Afrique du Sud : la mort d'un Malawien ravive les tensions xénophobes

En Afrique du Sud, les tensions autour de l'immigration clandestine continuent de s'aggraver. La police enquête sur la mort d'un ressortissant étranger dans la ville de Pietermaritzburg, alors que des milliers de migrants africains cherchent à quitter le pays par crainte d'attaques xénophobes.

Selon les autorités locales, un Malawien de 29 ans est décédé après avoir été agressé à la suite d'une manifestation anti-immigrés. La police traite l'affaire comme un homicide et poursuit ses investigations.

Ces dernières semaines, au moins deux ressortissants mozambicains ont également été tués dans des incidents liés à des mouvements hostiles aux étrangers.

La situation s'est tendue après l'appel lancé par plusieurs groupes citoyens exigeant le départ des migrants en situation irrégulière avant le 30 juin. Bien que cet ultimatum n'ait aucune valeur légale, il a provoqué le départ de milliers de ressortissants venus notamment du Malawi, du Mozambique, du Nigeria et du Ghana.

À Durban et Pietermaritzburg, des centaines de familles campent dans des centres d'accueil dans l'attente de leur rapatriement. Le Malawi a déjà organisé le retour de près de 3 000 de ses ressortissants, tandis que les autorités sud-africaines renforcent leur dispositif de sécurité pour éviter de nouvelles violences à l'approche de l'échéance du 30 juin.