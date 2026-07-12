France : des centaines de nageurs plongent dans la Seine pour la première course en 80 ans

Des images tournées à Paris le dimanche 12 juillet 2026 montrent des centaines de nageurs plongeant dans la Seine près de la tour Eiffel avant de longer certains des monuments les plus emblématiques de la capitale française. Alors que les concurrents descendaient le cours du fleuve, la foule s’est massée sur les berges pour les encourager. À l’arrivée, beaucoup ont franchi la ligne les bras levés avant de récupérer leur médaille, après avoir bouclé cette course en eau libre en plein cœur de la ville. L’Open Swim Harmonie Mutuelle a marqué la première compétition de natation organisée dans la Seine depuis près de 80 ans. Son parcours phare de 8,5 kilomètres reliait la Bibliothèque nationale de France au quai de Grenelle, complété par des épreuves plus courtes d’un et de deux kilomètres. Coorganisateur de l’événement et médaillé olympique, Stéphane Caron a assuré que la qualité de l’eau du fleuve répond désormais à des normes particulièrement exigeantes. Créée en 2012 par un groupe d’anciens nageurs français, dont Caron, la manifestation est soutenue par l’assureur Harmonie Mutuelle depuis onze ans. Les précédentes éditions se tenaient dans le proche canal de l’Ourcq, où des courses de 500 mètres et de cinq kilomètres ont encore eu lieu samedi dans le cadre du même programme de week-end.