Incendie en Espagne : les pompiers progressent, les évacués d'Almería rentrent chez eux

L’incendie qui a ravagé la province d’Almería montrait des signes d’accalmie dimanche 12 juillet 2026, permettant aux pompiers de passer des opérations de confinement à une attaque directe des foyers encore actifs. Des agents de la Guardia Civil ont sauvé un chien dans une maison endommagée par les flammes, tandis que la police maintenait des barrages routiers près de Bédar. Des véhicules calcinés et des versants noircis témoignaient de l’ampleur des destructions autour d’Almocaizar, où l’un des incendies de forêt les plus meurtriers de ces dernières années en Espagne a ravagé le paysage. Le président de la région, Juan Manuel Moreno, a indiqué que le feu avait été stabilisé, ouvrant la voie au retour progressif d’environ 1 500 habitants évacués. L’incendie, qui s’est déclaré le 9 juillet près de la Sierra de los Filabres, a fait au moins 12 morts et détruit environ 66 kilomètres carrés, soit une superficie comparable à celle de Manhattan. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a rendu hommage aux pompiers et aux responsables locaux pour leur action tout au long de l’urgence, tandis que le Premier ministre Pedro Sánchez doit se rendre lundi dans la zone sinistrée. La catastrophe s’est produite lors de la troisième vague de chaleur en six semaines en Europe occidentale, alors que le continent continue de se réchauffer à un rythme environ deux fois supérieur à la moyenne mondiale, selon le service Copernicus sur le changement climatique.