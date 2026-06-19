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RDC : : l'épidémie d'Ebola franchit le cap des 200 morts

Sur cette photo d'archives du dimanche 9 septembre 2018, un agent de santé vaporise du désinfectant sur son collègue après avoir travaillé dans un centre de traitement d'Ebola   -  
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By Africanews

Virus Ebola

Plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie dans l’épidémie d’Ebola qui frappe la République démocratique du Congo, un peu plus d’un mois après son déclenchement.

C’est le dernier bilan communiqué par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Au total, 875 cas confirmés ont été enregistrés, avec un taux de mortalité de 23 %.

Pour les autorités sanitaires, la principale difficulté reste le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades. Les conflits armés et l’insécurité dans plusieurs zones compliquent fortement le travail des équipes de terrain, de l’Africa CDC, de l’Organisation mondiale de la Santé et de leurs partenaires.

La Croix-Rouge alerte : l’épidémie, déclarée le 15 mai, n’a pas encore atteint son pic et pourrait nécessiter jusqu’à un an pour être maîtrisée.

Autre défi majeur : aucun vaccin ni traitement homologué n’existe contre la souche Bundibugyo, à l’origine de cette flambée.

L’épidémie touche les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et s’est déjà propagée en Ouganda voisin, où 19 cas, dont deux décès, ont été recensés.

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