Mexique premier qualifié pour les huitièmes

Les supporters ont déferlé hors de l’Estadio Akron de Guadalajara, drapeaux au vent et en chantant, au coup de sifflet final, tandis que des milliers de personnes se rassemblaient dans les fan zones de Monterrey et de Mexico. Ce succès assure au Mexique une place en seizièmes de finale et confirme le pays hôte en tête du groupe A avec six points en deux matches, une étape importante pour une équipe qui évolue devant son public. Le tournant du match est intervenu à la 50e minute, lorsque le milieu de terrain Luis Romo a profité d’une erreur défensive impliquant le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu et le défenseur Lee Gi-hyuk. Romo a tranquillement poussé le ballon dans le but vide pour inscrire l’unique but de la rencontre. La Corée du Sud a failli égaliser à la 87e minute, mais le gardien Raúl Rangel a réalisé un arrêt décisif pour préserver l’avantage. Cette qualification marque un net renouveau pour le Mexique après son élimination au premier tour en 2022. À un match de la fin, face à la République tchèque à Mexico, les supporters nourrissent de plus en plus l’espoir de voir la sélection nationale signer sa meilleure campagne de Coupe du monde depuis des décennies.