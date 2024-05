Vivatech 2024 : l’intelligence artificielle règne sur cette 8e édition

Pendant quatre jours le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies a accueilli Porte de Versailles à Paris le fleuron de l’innovation mondiale.

Couveuse de nombreux talents, l‘Afrique est bien représentée. Notamment par l’Algérie, qui entend se positionner comme un hub régional de l’innovation. Et inverser la courbe de la fuite des cerveaux. Une mission que s’est donnée Sid Ali Zerrouki, directeur général de Algeria Venture.

« L’IA ce n’est pas l’avenir, c’est maintenant »

Il fallait se doter d’une élite capable d’adopter et de maîtriser ces technologies pour être au diapason et à la pointe de la technologie. On aspire à être le hub non seulement africain mais méditerranéen de l’innovation.

Aujourd’hui sur 3 startups fondées en Algérie, une l’est par un entrepreneur basé à l’international . Donc on a la fuite des cerveaux dans le sens opposé ! Et nous sommes fiers d’être en train d’inverser la tendance. D’ailleurs c’est notre mission de les aider à croître et aller de développer à l’international tout en gardant l’équipe recherche et développement et de croissance au niveau national».

Fintech, green tech, e-commerce… l’émergence de l’intelligence artificielle offre aujourd’hui de nouvelles opportunités à L’Afrique.

Les recherches montrent que cette technologie a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030, dont 1 200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique. François Bitouzet, directeur général de Vivatech, croit en l’émergence de nouvelles licornes sur le continent.

« Aujourd’hui la Tech va parler votre langage alors qu’avant c’était vous qui deviez vous adapter à la tech. Et là ou c’est intéressant c’est que ça rebat les cartes. Notamment les équilibres entre les pays parce que l’accès à l’intelligence artificielle ne coûte pas très cher. Des continents qui sont en retard par rapport aux États Unis et à la Chine par exemple comme l’Europe ou comme l’Afrique peuvent à nouveau tirer leur épingle du jeu donc ça c’est passionnant. Et vraiment en Afrique aujourd’hui il y a des talents, il y a des structures, il y a de la demande et c’est ça qu’on essaie de mettre en avant. Et il y a vraiment un boulevard pour l’Afrique sur ce sujet là.»

Vivatech, un véritable accélérateur pour les startups africaines, récompensées chaque année par les Africatech Awards.

Parmi les lauréats du jour, Thalia psychotherapy, qui grâce à l’intelligence artificielle, veut rendre le bien-être mental accessible et abordable.

« Pour Thalia, ce sera l’opportunité de développer notre site web, un projet sur lequel nous travaillons. Avec ce prix, nous espérons pouvoir le développer et le rendre accessible, même pour les Africains travaillant dans la diaspora, afin qu'ils puissent facilement accéder aux services de santé mentale », explique Wamuyu Wanjohi, associée junior de Thalia Psychoterapy. »

37 pays africains au total étaient représentés lors de cette édition de Vivatech, démontrant toute la richesse et le dynamisme de cet écosystème. L’Afrique qui se positionne plus que jamais comme le continent à suivre pour l’innovation digitale.