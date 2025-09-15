Un incendie à Manille déplace 1 000 familles et détruit plusieurs maisons

Le Bureau de Protection contre les Incendies-Région de la Capitale Nationale a confirmé qu'il n'y avait eu aucune victime dans l'incendie, qui a commencé tard samedi soir et a réduit en cendres plusieurs rangées de maisons. Les habitants sont retournés sur les lieux pour chercher dans les débris tout ce qui pouvait être récupéré. Certains ont même déclaré qu'ils recueillaient des ferrailles pour gagner de l'argent pour la nourriture et les besoins de base. Pendant ce temps, un gymnase de basket-ball a été converti en centre d'évacuation, mais l'espace est limité pour le grand nombre de familles affectées. D'autres ont été contraints de camper sur des îlots routiers entourés par la circulation. Beaucoup ont dit qu'ils n'ont aucun site de relogement disponible et prévoient de revenir une fois qu'ils recevront de l'aide pour réparer leurs maisons endommagées.