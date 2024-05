Népal : un alpiniste kényan retrouvé mort au sommet de l'Everest

Un alpiniste kenyan qui tentait d'escalader la plus haute montagne du monde a été retrouvé mort près du sommet, ont annoncé les autorités jeudi.

Le corps de Cheruiyot Kirui a été retrouvé sur le mont Everest, a déclaré Khim Lal Gautam, un responsable gouvernemental basé au camp de base de la montagne.

On ne sait pas quand le corps sera récupéré car le niveau d'oxygène est faible à cette altitude et il est difficile pour les sherpas de le descendre.

Selon les autorités, plus de 450 alpinistes ont escaladé l'Everest depuis le versant népalais du sommet, au sud, cette saison. Trois alpinistes ont été tués et quatre sont toujours portés disparus sur le mont Everest cette saison, qui se termine dans quelques jours.

La plupart des ascensions de l'Everest et des sommets himalayens voisins ont lieu en avril et en mai, lorsque les conditions météorologiques sont les plus favorables.