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Colombie : un bébé titi gris orphelin réhabilité grâce à une « maman » peluche

Le bébé singe tití gris (Saguinus leucopus), espèce endémique de Colombie classée "en danger" par l’UICN, a été retrouvé seul début mars près de Rionegro, à 33 km de Medellín. Il est pris en charge au CAV de Barbosa, dans l’Antioquia oriental, un centre géré avec Cornare et spécialisé dans la réintroduction d’espèces menacées du Magdalena Medio. Au 18 mars, filmé agrippé à une peluche servant de substitut maternel, il reçoit du lait maternisé, un suivi vétérinaire et une socialisation progressive en enclos contrôlé, dans le cadre d’un protocole visant sa remise en liberté. D'ici une à deux semaines, une fois son autonomie alimentaire confirmée, l'animal sera équipé d'un collier GPS et relâché en soft-release dans les forêts protégées du Magdalena Medio. Un suivi satellite évaluera son intégration dans un groupe sauvage, indicateur clé de succès pour stabiliser cette population menacée par la déforestation et le commerce illégal d'animaux.

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