No Comment : le crocodile du Siam repeuple le Cambodge

Pour restaurer leur population, les bébés crocodiles sont élevés en captivité puis relâchés dans les jungles occidentales du Cambodge. Une fois que les crocodiles du Siam atteignent un mètre de long, leurs chances de survie augmentent considérablement. Depuis plus d'une décennie, le programme de réintroduction des crocodiles du Siam est soutenu par le gouvernement cambodgien, Fauna and Flora et le zoo de Chester au Royaume-Uni. Il en reste environ 1 000 dans la nature, dont près de 400 au Cambodge.