Nigéria : le travail des enfants dans les mines illégales de lithium

Dans la communauté Pasali de Nasarawa, au Nigéria, Juliet Samaniya, 6 ans, passe ses journées dans les mines à tailler des roches riches en lithium, gagnant moins d’un dollar par jour.

La demande de lithium, un minérai essentiel pour les technologies énergétiques propres, a stimulé les activités minières illégales au Nigéria, les enfants étant souvent les plus touchés par ce travail.

Juliet, comme beaucoup d’autres, travaille pour aider sa famille au lieu d’aller à l’école. Sa mère, Abigail Samaniya, reconnaît que l’éducation serait meilleure pour Juliet, mais affirme que l’exploitation minière est le seul moyen de joindre les deux bouts. Malgré les lois du Nigéria contre le travail des enfants et sa politique d’éducation de base gratuite, la pauvreté, les frais de scolarité cachés et la faible application de la loi rendent le travail des enfants endémique, en particulier dans les mines isolées et illégales.

L’Organisation internationale du travail estime que plus d’un million d’enfants dans le monde travaillent dans des conditions minières dangereuses, l’Afrique étant la région la plus touchée en raison de la pauvreté et de la mauvaise réglementation. Au Nigéria, les enfants des mines de lithium illégales travaillent de longues heures, sont exposés à des poussières toxiques et à des environnements de travail dangereux.

Demande et exploitation croissantes du lithium

L’exploitation du lithium a transformé Pasali au cours de la dernière décennie, créant un pôle d’opérations illégales. Les travailleurs, y compris les enfants, utilisent des outils primitifs pour extraire et trier le minerai de lithium. De jeunes mineurs comme Bashir Rabiu, 19 ans, qui a commencé à travailler enfant, se rappellent avoir été témoins d’accidents mortels dans les mines dangereuses.

Des enfants comme Juliet et ses camarades peuvent trier collectivement jusqu’à 10 sacs de minerai riche en lithium par jour, gagnant environ 2,42 dollars à se partager. Beaucoup, comme Juliet, ont dû abandonner l’école en raison de contraintes financières. Bien que l’éducation soit techniquement gratuite dans les écoles publiques, des frais supplémentaires la rendent inaccessible aux familles les plus pauvres.

Le maître d’école de Pasali, Sule Dantini, a déclaré que la fréquentation scolaire avait chuté, l’exploitation minière éloignant les enfants. Il a nié les allégations de frais de scolarité, bien que les parents les citent comme un obstacle à l’inscription.

Réseaux miniers illégaux

L’exploitation minière illégale prospère au Nigéria en raison de la répression laxiste et de la corruption. Des acheteurs comme Aliyu Ibrahim admettent avoir payé des pots-de-vin pour poursuivre leurs opérations, achetant du minerai de lithium dans des mines sans licence où travaillent souvent des enfants.

Appels à la réforme et à la protection

Des défenseurs et des militants ont critiqué l’exploitation des enfants dans le secteur minier nigérian, exhortant le gouvernement et les entreprises à adopter des pratiques responsables. Philip Jakpor, un militant, a noté que la génération de revenus semble éclipser les préoccupations en matière de droits humains, tandis que Juliane Kippenberg de Human Rights Watch a souligné le besoin urgent de mesures de protection alors que la demande mondiale de lithium augmente.

Le gouvernement nigérian affirme s’attaquer au problème par le biais de réformes telles que la mise à jour des lois minières, la mise en place de commissaires des mines et l’amélioration des programmes sociaux pour maintenir les enfants à l’école. Cependant, les militants assurent qu’il reste beaucoup à faire.

Abigail Samaniya, malgré sa dépendance actuelle à l’égard de l’exploitation minière, espère un meilleur avenir pour sa fille. « Je veux qu’elle aille à l’école et qu’elle ait une vie meilleure », a-t-elle déclaré.