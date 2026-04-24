Ukraine : une frappe russe à Odessa fait 2 morts et touche hôpitaux et écoles

Les autorités régionales ont fait état de dégâts sur des habitations et des sites civils à Odessa, notamment une maternité et plusieurs écoles du centre historique. Des bâtiments ont été détruits et des coupures de courant ont touché des milliers de personnes, soulignant la vulnérabilité de ce hub clé d’exportation de céréales sur fond de routes maritimes fragilisées en mer Noire. Des équipes de secours ont été déployées dans toute la ville pour maîtriser les incendies et venir en aide aux habitants déplacés dans la nuit. Plus de 140 secouristes ont été mobilisés, selon les autorités locales, tandis que le Service d’État des situations d’urgence d’Ukraine a confirmé des départs de feu dans plusieurs quartiers, dont la zone portuaire de Prymorskyi. Les défenses antiaériennes ont intercepté la plupart des plus de 40 missiles et drones tirés lors de l’attaque. Un drone a également frappé un cargo battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès près de l’entrée du port, provoquant un incendie mais sans faire de blessés parmi les 22 membres d’équipage. Cette frappe illustre la pression persistante sur le commerce maritime de l’Ukraine malgré les efforts pour maintenir les exportations via la mer Noire, le président Volodymyr Zelenskyy la dénonçant comme une attaque délibérée contre des civils et appelant à un renforcement du soutien occidental en matière de défense antiaérienne.