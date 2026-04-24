À Erevan, une marche aux flambeaux rend hommage aux victimes du génocide arménien

Une marche aux flambeaux reliant la place de la République au mémorial de Tsitsernakaberd a rendu hommage aux quelque 1,5 million d’Arméniens tués en 1915 sous l’Empire ottoman. Cette commémoration demeure au cœur de l’identité nationale et continue d’influencer les relations avec la Turquie, qui rejette le terme de génocide malgré sa reconnaissance par plus de vingt pays, dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Le 23 avril, des foules se sont de nouveau réunies au mémorial pour déposer des fleurs près de la flamme éternelle, tandis que des rassemblements similaires avaient lieu au sein de la diaspora, notamment à Londres, Paris et Los Angeles. Des milliers de participants ont pris part à la marche silencieuse, organisée par l’aile jeunesse de la Fédération révolutionnaire arménienne. Certains portaient des torches et des banderoles, et des drapeaux turcs et azerbaïdjanais ont été brûlés pour dénoncer le négationnisme et les tensions récentes. Les manifestants ont également exprimé leur mécontentement face aux relations avec l’Azerbaïdjan après le conflit de 2023 au Nagorny-Karabakh, ainsi qu’au soutien d’Ankara à Bakou. Malgré des tentatives de rapprochement engagées depuis 2022 entre l’Arménie et la Turquie, incluant la reprise de vols directs et des discussions commerciales, les avancées restent limitées et la réouverture de la frontière demeure incertaine. À Erevan, les commémorations annuelles continuent de mêler devoir de mémoire et préoccupations géopolitiques, entretenant les appels à la reconnaissance et à la justice plus d’un siècle après les faits.