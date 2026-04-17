Au Cameroun, foule immense pour la visite du pape Léon XIV, qui appelle à la paix

En se rendant dans cette ville du nord-ouest, le pape a de nouveau attiré l'attention internationale sur le conflit dans les régions anglophones, qui se poursuit depuis 2017 et a profondément divisé le pays. Les routes étaient noires de monde venu de toute la région, y compris de nombreux déplacés par les violences, tandis qu'il appelait à l'unité dans la foi et mettait en garde contre un monde « ravagé par une poignée de tyrans », dénonçant l'orientation des ressources vers les armes plutôt que vers le développement humain. Plus tôt à Bamenda, Léon XIV a présidé à la cathédrale Saint-Joseph une rencontre interreligieuse aux côtés d'un chef traditionnel, d'un responsable protestant, d'un imam et d'une religieuse catholique, une rare démonstration de coopération dans une région marquée par les tensions politiques et confessionnelles. Cette rencontre illustrait les efforts locaux pour mettre fin à des violences qui ont fait plus de 6 000 morts et déplacé plus de 600 000 personnes, selon l'International Crisis Group. Les organisateurs ont indiqué que des dizaines de milliers de fidèles avaient assisté à la messe sur l'aérodrome, dont beaucoup issus de communautés à plusieurs reprises déracinées depuis 2017, ce qui souligne le poids symbolique de la visite du pape et son message de dialogue et de réconciliation.