Guerre au Moyen-Orient : la résilience des économies africaines [Business Africa]

Après une année 2025 solide, les économies africaines sont confrontées à une nouvelle menace : la guerre au Moyen-Orient. La Banque africaine de développement prévient que cela pourrait coûter au continent jusqu’à 1,5 point de pourcentage de croissance cette année.

Les pays importateurs de carburant comme le Malawi, la Sierra Leone et l’Éthiopie sont particulièrement vulnérables : hausse du coût de la vie, détérioration de la balance commerciale et resserrement du financement, le tout simultanément, selon le FMI.

Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que les décideurs disposent d'outils. Les leçons tirées de la Covid et de la guerre en Ukraine font que l'Afrique est mieux préparée qu'elle ne l'était face aux chocs précédents.

Amadou Sy, directeur adjoint au département Afrique du FMI, nous rejoint pour nous faire part des conclusions des dernières perspectives économiques du Fonds pour la région.

Le dilemme énergétique de l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a misé gros sur les énergies renouvelables pour son avenir énergétique. Mais la guerre en Iran pourrait l'obliger à revoir sa copie.

L'économie la plus industrialisée d'Afrique dépend encore du charbon pour plus de la moitié de son électricité.

Avec les marchés énergétiques mondiaux en pleine tourmente, les analystes estiment que Pretoria va probablement ralentir sa transition vers des énergies plus propres, afin de préserver son avantage industriel.

Le pari industriel du Bénin

Le Bénin est désormais le premier producteur de coton d'Afrique, avec une récolte de plus de 720 000 tonnes par an depuis 2021.

Pendant des années, la majeure partie de cette récolte était expédiée à l'état brut vers le Bangladesh. Ce n'est plus le cas.

Le Bénin fabrique désormais des vêtements finis sur place, plaçant le secteur textile au cœur d'une nouvelle vague d'industrialisation.